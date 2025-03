La marcha de Iglesias del Gobierno para ser candidato en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, en una de esas pretenciosas misiones de 'rescate de democracia' que asume cuando se aburre o no lo ve del todo claro, demuestra lo poco que le ... interesa España o lo poquísimo que manda en el Ejecutivo, cada vez menos. O quién sabe si no está saliendo a la carrera porque teme que la legislatura no llegue a fin de año, ahora que comienzan los rumores de que Sánchez puede adelantar a este año las elecciones. En el presunto combate «contra el fascismo» de Ayuso ha encontrado por tanto Iglesias una salida perfecta a ese papel menguante, camino de lo residual, que había alcanzado en el gabinete desde que decidiera insultar a la democracia española y ponerla a la altura de la de Pol Pot en Camboya.

Por eso ahora quién mejor que él mismo -pensará cual Narciso con moño- para 'liberar' a los madrileños del 'peligro' de Ayuso, a la que los medios afines a la causa progresista ya han motejado como líder de un presunto 'supremacismo madrileño', en el estrambote más tronchante que se recuerda en mucho tiempo. Recordemos que cuando Vox entró en el Parlamento andaluz salió esa noche Iglesias lanzando literalmente su «¡alerta antifascista!», pidiendo al pueblo, casi como en el 36, que se movilizara para frenar a la «extrema derecha, posfranquista sin complejos, neoliberal y machista, porque la justicia social y la democracia española están en riesgo». No parece que aquello fuese mucho más que otra sandez pues unos años después hasta él pisaba moqueta vicepresidencial y entraba en el Gobierno de España, mientras Vox seguía creciendo todo lo que Unidas Podemos iba perdiendo. Es decir, que nadie le hizo caso. Pero puede haberse metido en un lío porque, ¿cómo le ha ido a Iglesias en Madrid cuando ha encabezado una lista? Desde 2015 todo ha sido ir perdiendo fuelle, de tal forma que en aquellas primeras elecciones con su augusta presencia en la candidatura morada ha pasado del 21 por ciento al 13, con una pérdida progresiva y sostenida de 250.000 apoyos. Más humillante incluso fue que esa herejía de Más Madrid, apenas unos zarramplines de la neopolítica, barriera a Unidas Podemos, su magna obra política, en las últimas municipales y autonómicas madrileñas. Quizá, en definitiva, Iglesias se esté conformando con ser la 'niñera' de Gabilondo. Y si la cosa sale definitivamente mal siempre le quedará 'La Tuerka' y el chalé de Galapagar con una ministra en casa.

