Menos mal que habíamos vencido a ETA

Álvaro Martínez SEGUIR Actualizado: 18/10/2020 01:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Escena I (Interior, noche): «Nos tenemos que marchar no sin antes contar, como hacemos siempre, el último chiste sobre Carrero Blanco». Así despedía su conductora un programa que completa la parrilla de una emisora de radio, dedicada fundamentalmente al deporte, en el que cuatro o cinco zarramplines comentan la actualidad «política, social y cultural» del país «desde la sátira». Lo cierto es que parece que hay barra libre para ese presunto «festival del humor» a costa de los muertos de ese atentado etarra después de que el Tribunal Supremo no apreciase desprecio, deshonra y burla a las víctimas del terrorismo y a sus familias en los trece (no uno ni dos, trece) presuntos chistecitos alumbrados por la tuitera Cassandra Vera.

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión