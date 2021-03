La mala educación

Álvaro Martínez SEGUIR Actualizado: 27/03/2021 03:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casi peor que la respuesta al diputado Matarí, deshumanizada, casi cruel y estremecedoramente insensible, fueron las letritas de disculpa que la ministra de Educación improvisó al día siguiente para decir -en Twitter, no en el Congreso, donde profirió la infamia-, que le había llamado para transmitirle sus disculpas «si mis palabras pudieron ofenderle...». Aún debe dudar Celaá que Matarí pudiera sentirse ofendido por aquella vileza de ponerle a la altura de un bocachancla cuando le acusó «de no saber de qué habla» al relatar el diputado la experiencia positiva de su hija Andrea, con síndrome de Down, con la educación especial. Y si pésimo fue el fondo peor fue el tono altanero de la ministra, lleno de una ensoberbecida jactancia.

