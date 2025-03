Álvaro Martínez: Hacer caso a Felipe

Seguimos conociendo algunos pilares de la «nueva normalidad» de Sánchez, que ya pone el término hasta con mayúsculas en las notas de prensa pues no hay político pequeño que no alumbre una grandilocuencia en un intento de elevar su talla más bien minúscula. Entre esas ... columnas debe estar el acostumbrarse a la rectificación, en una modalidad distinta a la que conocíamos en la «normalidad de toda la vida» y que señalaba a aquellos Gobiernos que solo acertaban al rectificar. El de Sánchez no lo hace ni cuando rectifica pues a una rectificación le seguirá otra, y a esas dos, una nueva y hasta una cuarta, de tal manera que los ciudadanos nunca sepan a qué atenerse. Ejemplo de esto es la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos que parece que finalmente será decretada por Sanidad después de sesenta días bailando la yenka con el asunto: un día solo eran recomendables porque alarmaban, al siguiente daba igual y al otro ya veremos porque no conviene «sobreactuar». Eso sin contar los cambios de opinión sobre qué mascarilla es la mejor, si la FFP2, la quirúrgica, la higiénica o la modelo servilleta de bar que se inventó Revilla para los cántabros. Cada día un mensaje distinto. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Hubieran evitado miles de contagios?

La rectificación ha sido aún mayor con el asunto de la rebajas en las tiendas físicas. Hasta cuatro veces cambio el Gobierno de opinión sobre si es posible que los comercios ofrezcan oportunidades estos días. Aquí el vaivén ha sido en apenas una semana, en la que el ministerio de Illa (contrario) se ha estado tarifando con el de Maroto (favorable), tanto que si no fuera por la tomadura de pelo que suponía al ciudadano daría el episodio para una canción de Pimpinela o un gag cómico de los Hermanos Calatrava. No hay ministerio que no haya dado un paso atrás después de dar dos adelante, ni departamento que no decidiese echarse a un lado tras tomar una decisión. Ayer vimos la última: 48 horas después de decretar que solo se abrían cinco aeropuertos (hay casi cincuenta en España) a vuelos llegados del extranjero, Ábalos ampliaba aquella lista para incluir el de Valencia, su Comunidad. Lleva un año de pesadilla Ábalos con lo de los aeropuertos desde el «Delcygate», un esperpento que marcó un rumbo en lo de rectificar pues hasta cinco versiones distintas fue ofreciendo el ministro. Cinco. Se lo dejó dicho Felipe González a los socialistas: «Rectificar es de sabios, pero es de necios hacerlo todos los días».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión