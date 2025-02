Álvaro Martínez: Gente muy, pero que muy, de fiar

«Todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio para los socialistas en ninguna de sus formas. Esto es un asunto que está claro, siempre ha estado claro, y por lo tanto no tenemos que volver a decirlo. El PSOE no ... cuenta nunca con Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos como es lógico, somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe a qué se puede atener con nosotros, cuáles son los principios y las líneas en que nos basamos. Y nosotros no vamos con Bildu. El PSOE no cuenta evidentemente con Bildu ni ahora ni en ninguna forma de concertación de gobierno». «Aquellos que hoy ensalzan a Arnaldo Otegui convendría que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch». «Nosotros de Bildu no queremos nada ni nada esperamos. Nosotros no vamos a pactar con ellos; si quiere se lo digo cinco o veinte veces durante esta entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. [Ya con aire enfadado] ¿Se lo repito?, con Bildu no vamos a pactar». «El Partido Socialista de Navarra y el PSOE tenemos la misma posición: con Bildu no se acuerda nada». «Con Bildu no se acuerda nada» (bis). «Estos [Bildu] no pueden ser aliados nuestros. Ni para una moción de censura. Nosotros no tenemos tanta ansia por gobernar a costa de nada. Y menos a costa de la unidad territorial. Nosotros, jamás y solo por conseguir un Gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas». «Nosotros no vamos a acordar nada con Bildu. Carmen Calvo no dice nada que no hayamos dicho nosotros». «Vamos a ver, con toda claridad, el PSN no pactó con Bildu». «¿A qué ideal te refieres, Pablo Iglesias? Yo he asistido a muchos entierros de compañeros asesinados por aquellos a quienes este [Arnaldo Otegui] sigue sin condenar». «Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España, como lo tiene el PSOE. Nosotros sí lo tenemos. Creo que a lo largo de nuestra historia si hemos demostrado algo ha sido, precisamente, nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo». «Con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu». «No hay ningún pacto con Bildu ni en Navarra ni en ningún sitio. Tengo las calles del País Vasco y Navarra regadas con sangre de mis compañeros. Así que las declaraciones del PP en este sentido son muy miserables». «El PSN-PSOE no ha mantenido ninguna reunión ni diálogo con Bildu, ni como partido ni con intermediarios, como se comprometió a hacer, por lo que esta formación no es un socio de los socialistas».

Las que anteceden son declaraciones públicas, negando cualquier posibilidad de pacto con Bildu, realizadas -desde junio de 2015 hasta este pasado mes de mayo- por: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE; Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España; José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE; Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE; María Chivite, presidenta de Navarra, y Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso. Gente, como vemos estos días, muy de «fiar».

