Álvaro Martínez: Donde esté un separatista...

Ni Iceta pasó por Sol para bailar con la más fea, con esa erisipela que en el sanchismo provoca la palabra Madrid con Ayuso de por medio. Sí estuvo el ministro de Política Territorial en la toma de posesión de Pere Aragonès hace poco más ... de tres semanas, quizá cerrando los últimos flecos de los indultos a los golpistas, con alguno de los cuales (uno de los Jordis) se abrazó Iceta en un acto tan institucional como el que ayer se celebró en la Real Casa de Correos y al que no asistió poniendo por delante de su cargo su imbatible sectarismo. ¿Pero dónde estaba ayer Iceta? ¿Se encontraba indispuesto? ¿Tenía la comunión de un sobrino o algo? No, estaba en una reunión del PSC defendiendo los indultos a los condenados por graves delitos contra la unidad de España. Se dispone Sánchez a abrir su pomposa ‘Agenda de reencuentro’ con los separatistas (pasado mañana, en el Liceo de Barcelona), mientras se separa más y más de quienes, siendo de otro color político, aún creen que España merece la pena. Sánchez no le hace un feo a Ayuso -Iceta es un simple ‘mandao’-, se lo hace a siete millones de madrileños a los que quizá esté castigando por haberle hecho hacer el ridículo el 4 de mayo.

