Se lo debemos

Tuvo que ser Pablo Casado quien pidiera al Congreso de los Diputados que se guardase un minuto de silencio por los 21.000 muertos. No se le ocurrió a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que en esto sigue a pies juntillas la estrategia del Gobierno de no poner oficialmente de luto al país, de negarles los crespones negros y las banderas a media asta a todos los caídos en estos terribles días de la peste, seguramente los más tristes de la reciente historia de España. Que todos ellos no son solo un número en esa espantosa suma diaria, de quinientos en quinientos, que nos parte del alma en el recuento de cada mediodía. Que tienen nombre y apellidos, y una

