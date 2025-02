Álvaro Martínez: Cuando falta el arrojo sobran las ocurrencias

Desde el referéndum abierto por los Iglesias-Montero para que la militancia podemita decidiera dónde pueden o no vivir no se recordaba ocurrencia más notable que la de los socialistas extremeños, dejando en manos de los afiliados al PSOE el perdón a los sediciosos del ... 1-O. Si es una pésima idea el indulto casi peor es hacerlo descansar en los militantes de un partido, pues convertiría la medida de gracia en literalmente partidista. ¿Se va a poner de moda que sean los partidos los que indulten a los criminales? En realidad, la propuesta extremeña delata un problema añejo, esa falta de arrojo (vulgo, cobardía) de muchas baronías socialistas, ese quiero y no me atrevo a decirle claro a Sánchez que perdonar a quienes están dispuestos a intentar otro golpe según salgan de la cárcel es una impresentable maniobra contra el imperio de la ley y el sentido común, con efectos potencialmente graves para la unidad de España. Las cosas claras y los experimentos, siempre con gaseosa.

