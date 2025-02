«Mauritania está cumpliendo con su responsabilidad y con los acuerdos alcanzados con el Gobierno de España. Si eso es suficiente lo dejamos en manos de España para que lo valore». Eso afirma el ministro del Interior, Mohamed Salam ould Merzoug, en declaraciones a ABC en su despacho de Nuakchot. De allí salió realmente «esperanzado» el ministro Grande-Marlaska el pasado 19 de septiembre, cuando se entrevistó con Merzoug para tratar la presión migratoria sobre Canarias, pues por entonces llegaban a diario una media de 133 inmigrantes irregulares al archipiélago. Pero un mes después de aquel viaje «esperanzador» de Marlaska, el ritmo de llegadas ya se había duplicado. Así que o el mensaje de la eficacia cabal de Merzoug no se ajusta a la realidad o el ministro español confirmó que la esperanza es lo último que se pierde, y que no fue capaz de arrancarle mayor compromiso a Mauritania. Lo cierto es que el problema parece lejos de arreglarse si nos atenemos a las fotos y testimonios del reportaje elaborado por los enviados especiales de ABC en las playas de Nuadibú, donde miles de cayucos permanecen varados a la espera de «pasaje». Ayer, Salvamento Marítimo volvía a rescatar cuatro embarcaciones. En una de ellas, otra treintena de personas. Hombres, mujeres y niños... Es probable que la mayoría terminen en los lugares donde se hacinan los inmigrantes. Por ejemplo, el muelle de Arguineguín, cuya espantosa situación fue denunciada por la alcaldesa de Mogán en un juzgado al quintuplicarse en algunos momentos el aforo del campamento montado por «el Gobierno de la gente», del que tanto alardean Sánchez e Iglesias. La juez ha decidido archivarla al considerar que la situación allí es «efectivamente deplorable» (dormían al raso, doce duchas para mil) pero no es constitutiva de delito. Quizás es lo único que no es esa vergüenza.

