Álvaro Martínez: Como los Fernández, los Sánchez son muy amables

Los Sánchez (Pedro y Raquel) han decidido intentar con la mona lo de la seda. Pero al final, como siempre, la mona se queda. La mona en este caso es que los conductores españoles van a pagar por utilizar las autovías, sí o sí y ... más pronto que tarde. Y la seda es el impresentable festival del eufemismo que organiza el Ministerio de Transportes para vender el nuevo estacazo al bolsillo ciudadano como «un sistema de tarificación en las vías de alta ocupación». El objetivo es eliminar a toda costa la palabra peaje y su propósito, que los usuarios paguen el mantenimiento de las autovías tan ricamente. En román paladino, una tasa por utilizar las carreteras que los españoles ya pagaron cuando se construyeron y cuyo mantenimiento ya costean, ¿o de dónde se creen los Sánchez que sale el dinero? Pronto llegará el argumentario para justificar el estacazo: que la ancianita sin carné no pague porque ella no usa las autovías. Así que si tiramos del hilo argumental (por llamar de alguna manera a esa birriosa excusa), el que esté sano que no pague la sanidad y que solo lo hagan quienes vayan al médico. Como los Fernández del anuncio, los Sánchez también son muy ‘amables’.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión