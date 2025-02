Álvaro Martínez: Del chalé a Times Square

Decíamos el otro día que Irene Montero había recuperado en Nueva York el habla perdida aquí para no comentar (por superior orden monclovita) la treintena de muertos en la valla de Melilla, episodio que según Sánchez se había «resuelto bien». A 5.000 kilómetros de ... Galapagar, la ministra se marchó a Nueva York en 'trascendental' gira feminista con, al menos, una secretaria de Estado, una asesora y una amiga, porque Isa Serra no tienen ningún cargo público desde que fuera condenada por atentado a la autoridad, pero no quiso perdese el viaje. La oposición ya pide cuentas de lo que ha costado el Falcon y el alojamiento de las 'amiguis'. Entre reunión feminista y jaleillo proabortistas , lo pasaron en grande por Manhattan si nos atenemos al álbum de selfis subido a las redes, felices, sonrientes, más cercana la imagen a la de una 'influencer' de catálogo textil o un viaje de estudios juvenil que a la que se asocia a una ministra que representa al Gobierno de España... Como para no estar contentísimas, además de 'acorrarlar' al Tribunal Supremo (no se descarta que tras la visita rectifique la sentencia) a nadie le amargan tres diítas de la Quinta Avenida a Times Square, turisteando a cuenta del contribuyente. Como para no reirse... de todos los españoles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión