Álvaro Martínez: Caminito de Caracas

Que cada uno haga lo que quiera

María Isabel Celaá Diéguez (Bilbao, 1949) parece que aún no haya comprendido por qué la quitaron la portavocía del Gobierno de Sánchez. Ella insiste e insiste en el oficio de intentar comunicar aunque no se le da nada bien. En realidad se le da fatal, casi tan mal como la gestión al frente del Ministerio de Educación, con o sin mando único derivado del estado de alarma. El desconcierto en la llamada «comunidad educativa» es prácticamente general, que en la escuela, el instituto y la universidad todo es ahora una especie de «ancha es Castilla» y que sea lo que Dios quiera, después de que Celaá haya abandonado el timón que le correspondía desde la alarma. Tal es su dejación de funciones que en la última reunión con los consejeros autonómicos, a cuenta de la apertura o no de la escuela infantil, terminó diciendo «bueno, que cada uno haga lo que quiera; se levanta la sesión».

Porque el pilotaje de toda la crisis provocada por el Covid-19 en las aulas parece que no le motiva, se le hace un mundo poner orden en ese corral de diecisiete gallos que cada uno tira para su lado. Ella está a sus cosas: pasar a la historia como la creadora de una nueva Ley Educativa que nace sin consenso (ni profesional ni político), que acorrala a la concertada (donde ella llevó a estudiar a sus hijas), que encamina a la liquidación la educación especial, que es una égloga al sectarismo y que rebaja la exigencia académica a los alumnos. Se puede, incluso, ser bachiller sin aprobar todo el bachillerato. Otra vez el «ancha es Castilla» y que cada uno haga lo que quiera.