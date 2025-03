Álvaro Martínez: El cajón de ‘María de los guardias’

En el fondo de un cajón de la sede la Benemérita en Guzmán el Bueno duerme el sueño de los justos la propuesta del general de la zona séptima, Pedro Garrido, para condecorar con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, ... en sus distintas modalidades, a dos centenares de agentes, suboficiales y oficiales que evitaron el golpe del 1-0 y cuyas investigaciones fueron cruciales para condenar en el Tribunal Supremo las andanzas de la famosa banda del lazo. Ese sueño dura ya año y medio y el cajón es el de María Gámez, directora general de la Benemérita pero conocida socarronamente desde su llegada al cargo como ‘María de los guardias’, como cantaba Massiel cuando aún era ‘la tanqueta de Leganitos’. No hay manera de que Gámez abra el expediente que haga posible este reconocimiento, de hecho, el general Garrido ya no comanda la Guardia Civil en Cataluña después de que en marzo de este año Grande-Marlaska firmase su cese a propuesta precisamente de ‘María de los guardias’. Su relevo venía a significar un estorbo menos en la lista de grandes enemigos históricos de la ‘colla indepe’, ahora que la Justicia ha obligado al ministro a devolver a su puesto al coronel Pérez de los Cobos, otra de las figuras capitales contra el golpe separatista cuyo cese arbitrario e ilegal fue celebrado con júbilo incontenible por los cabecillas del tinglado secesionista. Así que el estado de la cuestión es el siguiente:

-En un lado, eufóricos y prometiendo volver a las andadas, aparecen los que delinquieron e intentaron subvertir el orden constitucional, que han sido premiados con el indulto por el Gobierno de Sánchez, y que salen de la cárcel apenas cumplido un cuarto de sus condenas y ya pueden reunirse con el fugado en Waterloo para volver a amenazar al Estado. «No nos rendiremos nunca», proclamaron ayer.

- Al otro lado, hartos de esperar el reconocimiento y seguramente perplejos por ver tan tempranamente en la calle el fruto de su trabajo por España, aparecen centenares de agentes que evitaron el triunfo de la asonada.

La última vez que ‘María de los guardias’ se hizo famosa fue al alistarse para un mitin en favor del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, rompiendo con la tradición de excluir a la Guardia Civil de politiquerías partidistas pues en la neutralidad reside uno de los principios, no operativos, de su existencia. «Ángel, presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra, tu ejemplo, presidente. ¡Ánimo!», dijo la directora general del Instituto Armado en aquel mitin previo al trastazo que el PSOE se daría después en el 4-M pese a la ayuda extraordinaria que le aportaron figuras de la talla política de Jorge Javier Vázquez. Desolada quizá por tan dura derrota, volvió seguramente Gámez a Guzmán el Bueno canturreando como consuelo aquello de «yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman, María de los guardias. Yo soy la María, no ando con razones, llevo por mi cuenta cinco batallones». Y tanto. Por su cuenta y sin razones.