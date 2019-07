Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 23/07/2019 23:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre unas cosas y otras, he sido uno de los pocos habitantes de la Tierra que no ha escrito una sola palabra con motivo del cincuentenario de la llegada del hombre a la Luna. O sea, que no he publicado el artículo que quizás hubiese sido el número 34.073. Número que, por otra parte, tampoco es feo para jugarlo en la Lotería de Navidad. Que por cierto se está empezando a vender ya en las administraciones, digo yo que será con vistas al turismo. La Lotería de Navidad, como las ensaimadas de Mallorca o las botellas de aceite oliva virgen extra es algo que quieren llevarse como recuerdo muchos turistas al terminar sus vacaciones en España.

Si hubiese escrito ese

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Iglesias el humilde

Iglesias el humilde ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Investidurización

Investidurización ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Toque de generala