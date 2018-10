¡Algo normal!

Luis Ventoso

Seguir Actualizado: 20/10/2018 04:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada viernes al mediodía me planto ante una tele con un boli y me preparo para el asombro. Y reconozcamos que Isabel Celaá, esotérica ministra portavoz de Sánchez, jamás defrauda. A veces surgen lances de astracán, como cuando intentó emular a Gila: «Las bombas son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemeníes». En otras ocasiones se viene arriba: «¡Este Gobierno está regenerando la democracia en todos los frentes!». Cierto, regeneración a tope. Siete ejemplos:

1.-Toma por decreto de la televisión pública para someterla al sanchecismo.

2. -El presidente no votado se niega a informar sobre cuánto costaron los vuelos-fiestuqui de los Killers y a comparecer para explicar las trampas de su tesis.

3. -Intento de anular