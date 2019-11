Editorial ABC Algo más que la fuga de un delincuente Resulta un serio contratiempo que al Ministerio del Interior se le haya escapado un personaje como Hugo «el Pollo» Carvajal, que se encontraba en España huyendo del régimen chavista de Venezuela

ABC Actualizado: 14/11/2019 00:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puede que el Ministerio del Interior tenga mucho trabajo tratando de garantizar el orden público en la frontera francesa y otras vías principalísimas de Cataluña, o ultimando los trabajos del reciente proceso electoral, pero resulta un serio contratiempo que se le haya escapado un personaje como Hugo «el Pollo» Carvajal, que se encontraba en España huyendo del régimen chavista de Venezuela, del que antes fue uno de los principales dirigentes, y cuya extradición por delitos de narcotráfico había pedido EE.UU. y concedido nuestra Justicia. Esta extraña desaparición del antiguo jefe de la Inteligencia chavista no sirve precisamente para reforzar la confianza de nuestros aliados y, en este caso concreto, añade un problema totalmente innecesario a las relaciones bilaterales con Washington, que atraviesan un periodo extraño a causa de represalias comerciales encadenadas: aranceles a nuestros productos agrícolas y amenaza de sanciones con la excusa de una presunta ayuda financiera irregular del Banco de España (negada por la institución) al régimen de Maduro. En general, pero con más razones en estos momentos, España está obligada a ser escrupulosamente eficaz en el campo de la cooperación judicial internacional. Ahora mismo, nuestro país no puede dar la imagen de ser un destino interesante para quienes huyen de la Justicia, por razones tan evidentes que no hace falta explicar. El ministro Grande-Marlaska debería haber previsto medidas adecuadas para controlar a un personaje de las características de Carvajal, lo que nos habría evitado este desdoro. Especialmente porque estamos esperando que otros países ejecuten órdenes de entrega de personajes a los que en España se les reclama para que afronten graves responsabilidades penales. El ministro del Interior en funciones debe dar una explicación urgente de esta fuga.