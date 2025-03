Àlex Gubern: Llegar tarde

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen (VW) es uno de aquellos foros que, fuera del foco mediático, toma decisiones clave para el futuro industrial de los países en los que el consorcio tiene presencia. Con veinte sillas -diez para los accionistas y diez para ... los trabajadores-, el consejo tutela, ratifica o tumba las decisiones de la dirección del grupo. Por su mesa pasan todas las decisiones relevantes, y Matías Carnero (UGT), presidente del comité de empresa de Seat, es desde abril de 2021 el primer y único español con silla en el mismo, una posición de la que no disfruta, por ejemplo, Wayne Griffiths, presidente de la compañía. Para entendernos, cuando Carnero habla de Seat, se le escucha.

Cuando hace justo un mes VW anunciaba 7.000 millones para electrificar las plantas de Seat en Martorell y de Volkswagen en Landaben, así como la construcción en Sagunto de la nueva factoría de baterías que debe nutrirlas, Carnero fue claro al calificar las opciones de Cataluña para albergar esta última planta: «La Generalitat llegó tarde». Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana tomaron la delantera y, finalmente, Sagunto fue la elegida. El dardo de Carnero apuntaba a un Ejecutivo catalán que pese a vender gestión sigue lastrado por todos los vicios del ‘procés’, una década perdida, un sumidero de energías y talentos que, además, ha servido sobre todo para endosar al otro cualquier responsabilidad atribuible, en todo o en parte, a la propia ineptitud. Sucedió con la fracasada ampliación del aeropuerto y sirve ahora con la fábrica de baterías, una decisión que, muy presto, el consejero Jaume Giró calificó de política, como si no saber o no querer jugar políticamente las cartas propias no fuese también una forma de negligencia y de dejadez de funciones. Cataluña, como en otras muchas cosas en estos últimos años, llegó tarde, y las baterías que alimentarán Martorell se ensamblarán en Valencia.

En contraste, Barcelona ganaba hace pocas semanas ser sede de la Copa América de vela, un ejemplo de que cuando las administraciones, junto al sector privado, trabajan a una sin interferencias políticas -modelo olímpico- no hay objetivo pequeño ni ‘procés’ que todo lo tape.