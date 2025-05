Àlex Gubern: Una flecha de fuego

Este mes de julio se conmemoran los 30 años de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. De nuevo, volverán a mencionarse los nombres clave de ese verano glorioso: Maragall, Samaranch... y algunos menos obvios: Lluís Bassat, diseñador de la ceremonia de inauguración, o ... Manuel Huerga, realizador de la señal televisiva de lo que se consideró el ‘spot’ más largo y seguido de la historia de la televisión... Otros nombres seguramente seguirán en el anonimato. Uno de ellos es el de Vicente Doria.

Para quienes no lo conocieron, Vicente, aparte de ser el padre de nuestro compañero en ABC Sergi Doria, fue el técnico de Gas Natural que, para que me entiendan, agazapado en la base del pebetero, tenía la chispa a punto por si algo fallaba en el arriesgado truco con el que prendió la llama olímpica: ya saben, la flecha de fuego que lanzó Antonio Rebollo, esos pocos segundos en los que el mundo entero contuvo el aliento, prodigiosa parábola durante la que Barcelona, y España, brillaron como nunca. Una jugada arriesgada, un alarde de imaginación que, de haber fallado, habría arruinado la ceremonia. ¿Pero pudo haber fallado? En la base del pebetero aún pueden verse las muescas de los meses de ensayos. Hasta 500 veces lanzó su flecha Rebollo durante las pruebas. La técnica del arquero, la mezcla de gas y aire -en su justa proporción, de otro modo la llama no se hubiese visto-, unos potentes ventiladores y unos finos alambres para que no se abrasaran las palomas hicieron que los millones de personas que disfrutaron de ese momento aguantaran por un momento la respiración para luego lanzar el «¡oh!» más emocionado. «Estaba todo tan ensayado que era imposible que algo saliese mal. Por si acaso allí estábamos nosotros», recordaba Doria en ABC sin acabar de desvelar, siempre prudente, si fue realmente la flecha la que prendió el pebetero o él mismo con su chisquero.

Hubo un tiempo en el que en Barcelona, en España, las cosas se hicieron así. Imaginación, osadía, confianza en las propias posibilidades, y el seguro de personas como Vicente Doria, con la chispa a punto por si algo salía mal. Treinta años han pasado. Ya casi ni nos reconocemos.