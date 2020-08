Súbditos de tercera: Al primer contratiempo los españoles ya no somos iguales

Señores presidentes de Castilla y León en España, y Lombardía en Italia. Me dirijo a ustedes porque les une la reciente decisión que han tomado de prohibir a las estructuras sanitarias públicas y privadas de sus territorios realizar pruebas PCR para detección del Covid a ciudadanos que no sean de su región. Ni siquiera a ciudadanos de su misma nacionalidad, convirtiéndonos en extranjeros en sus regiones. No son ustedes los únicos, pero me permito dirigirme a ustedes como ejemplo por las siguientes razones. La primera es que me he visto afectado junto a mi mujer por sus decisiones paralelas, y he tenido que cancelar mi viaje de vacaciones a Italia por sus consecuencias, ya que mi esposa no pudo realizarse el PCR en Ávila donde estaba de vacaciones por no ser residente en Castilla y León. Fue a un laboratorio privado y el facultativo le dijo que lo sentía pero tenía orden administrativa superior de no realizar la prueba a no residentes.

El Gobierno Italiano había decretado la obligatoriedad de la PCR para entrar en Italia a los viajeros procedentes de España. Con esta negativa tuvo que regresar de urgencia a Madrid pero no pudo tener la prueba a tiempo. Nuestra válvula de escape de poder hacer la PCR en Milán al llegar fue truncada por una orden igual. Paradójicamente y afortunadamente yo sí pude hacerme la PCR por privado en Denia sin ser residente.

Como conclusión final no hemos podido realizar nuestro viaje y hemos perdido varios miles de euros en las cancelaciones, de lo que nadie además va a resarcirnos. El quebranto económico y anímico por esta situación no es nada comparado con el quebranto moral de sentirte tratado como ciudadano de tercera en tu propio país y en Europa y discriminado respecto de tus iguales nacionales. Solo por la decisión de unos presidentes regionales.

La segunda razón por la que me refiero a ustedes es porque representan a dos regiones de las más importantes de Europa, y adalides de la integración europea en la época más reciente. Hasta que llegaron ustedes al poder.

La tercera razón es porque ustedes dos son representantes de Gobiernos y partidos y coaliciones que se llenan la boca con la defensa del patriotismo, sobre todo nuestro presidente de Castilla y León. España y los españoles van por delante de todo. Menos en la prueba PCR. Al primer contratiempo ya no somos todos iguales los españoles en todo el territorio nacional, ni somos europeos con los mismos derechos. Hemos de ser patriotas pero tratemos de serlo por coherencia para todo y no a trozos o por partes interesadas.

Aldo Olcese

Vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores