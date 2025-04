Alberto Mingardi: El niñero de Italia

En los últimos treinta años, el resto del mundo ha observado con interés una nueva fórmula política desarrollada en Italia: la de los gobiernos apoyados por todos o casi todos los partidos políticos, que de alguna manera suspenden la dinámica democrática en correspondencia con un ... objetivo que un gobierno ‘partidista’ no podría alcanzar. Esto ocurrió con Lamberto Dini en 1995; con Mario Monti en 2011; y ahora con Mario Draghi en 2021.

En estos días, es la figura de Draghi la que ha hecho que Italia sea tan interesante a los ojos de otros países del mundo y la que está provocando que por primera vez las elecciones presidenciales italianas tengan un interés tan grande. El expresidente del BCE tiene un ‘cursus honorum’ sin parangón, no sólo en su país de origen. Las próximas elecciones tendrán lugar en Italia en 2023. Por lo tanto, le queda un año más en el cargo, tras el cual probablemente habrá otro primer ministro, correspondiente a un partido político. Estos días en Italia se vota la Presidencia de la República: un cargo que dura siete años. Es natural que el mundo se pregunte por qué los políticos italianos no optan por asegurar el apoyo a Draghi para un mandato de siete años, en lugar de sólo doce meses.

Italia es una democracia parlamentaria y el presidente es elegido, mediante voto secreto, por la Cámara de Diputados, el Senado y un determinado número de delegados regionales (1.009 personas). En las tres primeras rondas de votación, el presidente necesita una mayoría de dos tercios para ser elegido; después, basta con la mayoría absoluta. Ha habido casos de presidentes elegidos en la primera votación, como Carlo Azeglio Ciampi (1999). Esta vez, sin embargo, los partidos no llegaron a un acuerdo y, por tanto, el presidente será elegido tras la cuarta votación.

Si Draghi fuera elegido presidente, ¿se encontraría ocupando un papel eminentemente simbólico, alejado del punto donde se toman las decisiones? El presidente italiano es visto por muchos como una especie de monarca constitucional electivo.

Para Walter Bagehot (‘The English Constitution’), la monarquía constitucional debía ser objeto de reverencia, legitimando al Estado a través de su ‘misterio’. Para ello, tenía que huir de la confrontación política directa. De este modo, la piedra angular de la propia legitimidad del sistema queda preservada de la guerra de facciones. No todo es política, no todo tiene que ser objeto del juego de mayorías y minorías.

En Italia, el presidente es el guardián de la Constitución, pero en los últimos años ha pasado a desempeñar un papel cada vez más importante. Puede devolver al Parlamento las leyes que sospeche que son inconstitucionales o que no tienen una cobertura financiera adecuada. Sobre todo, entra en juego cuando el sistema político está en crisis. Los gobiernos de Dini, Monti y Draghi, que surgieron en un momento en el que la dinámica democrática estaba suspendida, fueron el resultado de la acción del presidente en respuesta a las crisis que los partidos no pudieron resolver. En 1994 y 2011, dos gobiernos de Berlusconi entraron en crisis. En el primer caso, un precario experimento político no había resistido el choque con el poder judicial. En el segundo, la figura de Berlusconi se vio empañada por la revelación en la prensa de algunos detalles escabrosos sobre su vida privada, justo en medio de una crisis financiera. En ambos casos, los partidos optaron por no votar, temerosos de las decisiones impopulares que tendría que tomar quien ganara las elecciones. En 2021, Draghi entró en juego en un intento de remendar un tejido social debilitado por el Covid y de presidir un reparto de fondos europeos decidido de forma bipartidista y no desequilibrado a favor de ciertos partidos y de los grupos sociales que los apoyaron. En todos estos casos, los presidentes de la República (Scalfaro, Napolitano, Mattarella) fueron los verdaderos artífices de un acuerdo entre las partes.

Por eso es tan difícil elegir al sucesor de Sergio Mattarella. El presidente ya no es un simple árbitro. Los partidos italianos siguen siendo máquinas de construir consensos, pero son mucho menos capaces de encontrar soluciones de gobierno que en los tiempos de la antigua Democracia Cristiana. Se sienten cómodos en los programas de entrevistas, pero no tanto bajo presión, y muy pocos líderes tienen una dimensión internacional. De alguna manera, por tanto, votan estos días a una figura que tiene algo más que una dimensión ceremonial: votan a la persona que tendrá que inventar soluciones en su lugar, en caso de que el tiempo se ponga peor. Son niños que eligen a su niñero.

La derecha italiana no tiene verdaderos candidatos, personalidades de alto nivel que gocen de un prestigio reconocido incluso por sus adversarios y hasta fuera de las fronteras del país. Por eso, la candidatura de una figura controvertida como Silvio Berlusconi ha ‘explotado’ en manos de los más jóvenes Matteo Salvini y Giorgia Meloni: no tenían ni tienen figuras del mismo ámbito político para oponerse a él. Al mismo tiempo, la derecha tiene unos 450 votos y no puede ser un observador pasivo.

Mario Draghi es un candidato fuerte, tiene una gran reputación internacional y no es ni de derechas ni de izquierdas. Los otros candidatos de los que se habla en estas horas, el ex primer ministro Giuliano Amato y el expresidente de la Cámara de Diputados Pierferdinando Casini, son uno de ellos adscrito a la izquierda, pero siempre abierto intelectualmente y estimado por Silvio Berlusconi, y el otro un exdemocristiano de derechas que acabó en el Partido Democrático. Ambos tienen una larga relación con la clase política italiana, que podría preferir confiar a un ‘insider’ el futuro de la alquimia gubernamental.

Para quienes observan Italia desde fuera, parecería natural jugar la carta de Draghi por su prestigio. Pero vayan con cuidado. Si lo hacen, los parlamentarios italianos lo harán creyendo que puede ser un buen negociador con la Unión Europea. Hoy en día, en Italia, todos los partidos están a favor de aumentar el gasto público y sienten la necesidad de que alguien lidere esta posición ante una Europa que tendrá que volver a cierta disciplina fiscal de alguna manera.

El problema es que Italia tiene una relación deuda/PIB pospandémica de más del 150 por ciento. Tuvo un alto crecimiento en 2021 (6,2), pero sólo después de un trágico 2020 (-8,9). Sus fragilidades económicas son muchas y la dependencia del gasto público es una de ellas. Si se engaña pensando que 2.700.000 millones de deuda pueden cargarse sobre los hombros de un solo hombre, por muy apreciado que sea en el mundo, la clase política italiana está preparando el terreno para tomar malas decisiones en los próximos años.

Alberto Mingardi es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad IULM de Milán