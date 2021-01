Tiempos palmarianos

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 31/01/2021 00:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los aparicionistas del Palmar ya han avisado. «Ha llegado el apocalipsis». Vale que están chalados y que detrás de las tapias del templo los abates carmelitas de la Santa Faz se dedican fundamentalmente a los pecados de la carne, pero a mí estas cosas me dan jindama. A ver si no va a ser casualidad que los majaretas que anuncian el armagedón en plena pandemia divisaran sus trampantojos paranoicos en un lugar llamado El Palmar. ¿Y si es verdad que la vamos a palmar todos? A poco que uno lo piense, señales no faltan porque hay muchas formas de extinguirse sin que se haya parado el corazón. Esta nueva sociedad enmascarada que tiene que enclaustrarse para sobrevivir pero, según la

