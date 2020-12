Seres binarios

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 13/12/2020 16:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Camba decía que no hay nada menos femenino que el feminismo porque las feministas no quieren otra cosa más que suplantar al hombre. Incluso llegó a escribir que el feminismo es un ideal masculinista y que todas las mujeres feministas son varoniles. Una vez fue a una manifestación de «suffragetes» en Trafalgar Square y se preguntó por qué todas las allí congregadas eran tan feas. Un señor que apoyaba las algaradas mujeriles le reprochó su machismo obsoleto. «Estas mujeres no quieren casarse, quieren intervenir en la vida política. ¿Es que cuando busca usted una criada se preocupa de que sea bonita?». La respuesta del gallego reventó el debate: «Yo, sí». Al muy pedazo de facha le gustaban las mujeres.

