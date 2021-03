Romance del Domingo de Ramos

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 28/03/2021 00:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay tiempo que Dios no pare ni río que se detenga cuando el sol de los altares atraviesa las vidrieras y la catedral del aire, en el Domingo turquesa, aboveda los detalles de la entrada del profeta en el reloj de la calle. Este Domingo es de ausencias y en el sol no falta nadie, paradoja que en esencia es de soledad y sangre, porque la memoria acecha de repente en cualquier parte y con sus garras renueva la mano antigua del padre, aquella túnica vieja, el antifaz con ojales por los que se ve la flecha del arquero, del arcángel, que apunta a las entretelas de María. Stabat Mater.

Ella va sola, sin ella, vagando por los encajes

