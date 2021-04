El presidente poeta

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 15/04/2021 00:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para escribir menús de gastrobares, Sánchez sería un monstruo. No se paga lo mismo por una anchoa que por una «delicia de engráulido de la cornisa cantábrica, cosecha de mayo del 20, salazonada en barrica de roble irlandés con AOVE de picual y fileteada artesanalmente en Santoña». No es lo mismo decir que los fondos europeos de recuperación se van a dedicar a arreglar carreteras que a «impulsar las infraestructuras y los ecosistemas resilientes». Carreteras hacía Franco, gran aficionado a las truchas que él mismo pescaba. Sánchez hace ecosistemas resilientes y degusta salmónidos de extracción fluvial. El truco es que usted no sepa qué está pagando ni qué está votando. Que se sienta inferior, desbordado por la aparente riqueza de

