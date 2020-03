Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 06/03/2020 23:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sabes bien de qué va la vida hasta que pierdes a tu padre. Ese día se termina el mundo que queda a tu espalda. Ya no puedes volver atrás sin hacerte daño. En tus talones se abre un precipicio, un abismo repentino, que arranca de cuajo la infancia de tu almanaque. Cuando él ya no está, lo que queda de ti es para siempre el miedo. Y, de repente, todas las veces que no lo entendiste se transforman en una soledad devastadora que ya no se irá jamás de tu vera.

Cuando llegué a la habitación y lo vi en esa serenidad definitiva, sentí literalmente que todo el camino hecho me había llevado hasta el vacío. ¿Y ahora qué?

