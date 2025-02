Alberto García Reyes: La neurona de Podemos

Todo es ficticio en Podemos: la revolución, la lucha de clase, la igualdad, la democracia, las becas, las empleadas del hogar y la contabilidad. «La gente» que aspiraba a extinguir a «la casta» por encomienda sobrehumana era humo, si acaso efervescencia, un melodrama dominguero. Camastrones. ... No existe ningún género en el mercado con una caducidad tan fulgurante como la del placebo populista . El partido de los salvapatrias se ha podrido, según su propia definición de la purulencia, en un santiamén. Y no ha sido principalmente por una mala gestión cuando le ha tocado gobernar, ni por un error concreto de posicionamiento ideológico, sino por la más pútrida de todas las degeneraciones políticas: la incoherencia. El liderazgo de la oposición lo tiene actualmente la hemeroteca. Cada vez que se quiera combatir cualquier discurso de Iglesias, Monedero, Echenique y sus amigos basta con poner lo que dijeron sobre ese mismo tema hace apenas tres años. Serán víctimas de sí mismos, de la interminable sarta de puritanismos que patrocinaron y que se han pasado por la coleta. No es que pusieran el listón a una altura inalcanzable para la mayoría, es que encima ellos son los que menos saltan de toda la competición. Y además creían que la superioridad intrínseca de sus enunciados les permitiría tomarnos por tontos de forma impune. Ese ha sido su mayor error porque lo que pretenden es sustituir a la casta, no erradicarla. Nos vendieron que eran la vanguardia electoral, un partido con estructura asamblearia que fomentaría la democracia interna, acabaría con los privilegios de los políticos clásicos, sería escrupuloso en la transparencia para evitar conciliábulos en los reservados de los restaurantes, limpiaría las cloacas del Estado, promovería la igualdad real, despolitizaría la Justicia y pondría fin a la corrupción. Un lustro después de hacernos rezar ese credo se ha convertido en una formación que purga a quienes discrepan mínimamente de los evangelios del líder supremo Iglesias -Bescansa, Errejón, Alegre o Teresa Rodríguez-, que manda al gallinero a sus exparejas -¿Tania Sánchez vive?-, que coloca como ministra a su mujer, que según su abogado falsea la contabilidad, que califica de fachas a los jueces que investigan sus tejemanejes y que recuerda en los tribunales a sus traidores -qué cosa más rancia la revolución- el «deber de sigilo». Esa es buena. En la solicitud de Podemos al juez que está rastreando sus cuentas hay dos aberraciones majaderas. En primer lugar, considera que el partido es el sistema, de manera que su letrado es un funcionario del Estado que está obligado a callarse todo aquello que perjudique al interés público. Y para rematar este delirio de grandeza, exige a sus siervos lo mismo que la mafia: omertá. Todo el mundo está obligado a desvelar la información que Podemos reclama, sobre todo si sirve para mancillar al Rey emérito y a la Monarquía, pero ellos tienen derecho a guardar todos sus secretos bajo llave. Porque ellos son el bien. Un bien irracional. Deidades de la nueva salvación. Así que Iglesias goza en el karaoke de Galapagar cantando por Fito Cabrales: «Las cosas que no pueden ser / son todas las que he sido yo». La pena es que le persiguen las oligarquías económicas, el heteropatriarcado y las cloacas y no le dejan disfrutar de su talento.

El destino es un cachondo. La empresa a la que el partido hizo presuntos pagos falsos se llama Neurona. Ahí está la clave de todo. Nos hemos centrado en que eran ficticios sus postulados y sus contratos y no hemos reparado en que la mayor ficción de estos mesías, que han caído en todas las trampas que ellos mismos han ido poniendo a sus enemigos, sea probablemente su inteligencia.

