Alberto García Reyes: Magia y mafia del fútbol

Cuando llega a sus pies, la pelota revienta como una piñata y esparce confeti. Por eso una parte de lo que cuesta mi abono del Betis es para Messi. Verlo hacer la serpiente por mi estadio al acecho de la dentellada letal en sus paseos ... por los tres cuartos del campo como si aquello no fuera con él y, de repente, electrocutando a toda la grada con un calambrazo amortiza parte de la inversión. La vida es un visto y no visto. Sólo lo efímero perdura. Y para los futboleros de equipos acostumbrados a la supervivencia los genios en contra siempre han sido de los nuestros una tarde al año. No se sufre igual un gol visitante de un dorsal ignoto -¿quién ha marcado, el catorce?- que el de una deidad. Yo recuerdo ‘ad libitum’ una media volea de Zidane desde el centro del campo del Villamarín con el Girondins de Burdeos que nuestro portero, Pedro Jaro, recogió del canasto absorto. Todos nos preguntamos esa noche quién era el calvo que danzaba en el círculo central como bailan los bailaores de tronío, en una loza. Recuerdo también un gol animal de Ronaldo el Bueno, un pase de Laudrup a Romario que en un estadio de 40.000 personas sólo vio él, un zigzag y zapatazo de Ronaldinho al agujero de la escuadra con precisión de pistolero del Oeste, un desmarque de Raúl a un espacio que antes no existía, un carrerón de pura sangre de Cristiano como si la yerba fuera la de Ascot, un cabezazo de Sergio Ramos con cinco palmas de roble y laurel y bastones aspados en su hombro de capitán general de Artillería, un taconazo de Iniesta que aún sigue estudiando Juan Tamariz para incorporarlo a sus recitales... Lo que la memoria guarda es lo único que ha ocurrido. Y en la mía hay un sitio reservado para las tardes de Leo, al que observo desde mi asiento como si estuviera en un safari de leopardos. Sus movimientos lentos para que la presa olvide el peligro me han hecho creer que sus calzonas tienen bolsillos y que él se pasa 75 minutos con las manos dentro paseando por el pasto. E ‘in ictu oculi’, anunciando postrimerías, ataca como un depredador colérico, esquivando a todos los carniceros especialistas en tibias y peronés que irrumpen en su camino, para llevar el balón entre caricias, gravitando como Rafael de Paula ante un juampedro, hasta el nido del rival. La última vez que estuvo en el Villamarín puso una pelota flotando en los adentros, alígera como una paloma, que el portero bético ovacionó desde que la vio salir de su pie. El estadio aplaudió jodido, pero con la certeza de estar asistiendo a un milagro. Tuvimos la suerte de George Foreman en su histórica derrota contra Muhammad Ali: al menos estuvimos allí.

Los aficionados nos resistimos a gañafones al desmontaje del romanticismo y a la politización del balón. Laporta nos ha intentado anestesiar con un cuento -me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos, decía León Felipe- y España nos ha despertado con la plata olímpica. Ya sabemos que la magia del fútbol ha sido sustituida por la mafia. Pero nos queda el evangelio maradoniano. Si Diego no manchó la pelota con su vida macarra, Messi tampoco la manchará con su vida millonaria.

