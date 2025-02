Alberto García Reyes: Hotel Lledoners

Junqueras tiene las llaves de la cárcel. Entra y sale del agujero con más naturalidad que el Chapo Guzmán. Yo pensaba que estar en el trullo era una jodienda porque tenías que vivir encerrado en un hoyo friolento con una letrina y porque socialmente quedabas ... señalado como un delincuente hasta que cumplieses tu condena. Pero el trajín de Junqueras saliendo de la trena entre vítores como quien sale de la oficina me tiene despistado. Tengo la impresión, no sé usted, de que para él Lledoners no es una cárcel, sino un hotel. Habitación individual, buena comida, buen colchón, misa diaria, un poco de ejercicio, un teléfono con tarifa plana y, sobre todo, un despacho para recibir a quien le plazca y seguir negociando contra España. El Gobierno de Cataluña lo han tramado un preso y un fugitivo. Empátelo.

El abrazo de Junqueras a Aragonés me ha dejado traspuesto. ¿Se puede salir de la cárcel para abrazar la causa que te ha llevado a ella? Los españoles hemos estado un año y medio separados por mamparas del abrazo de nuestros padres, pero los antiespañoles entre barrotes se pueden dar achuchones cuando quieran. Delinca y será un privilegiado. No se me ocurre un atajo mejor en un país tan surrealista. Mañana van a morir varias decenas de personas por la pandemia y el presidente nos está contando milongas futuristas sobre cómo se gestionará el urbanismo de la luna para nuestros apartamentos de verano en 2050. Y su partido, que ganó las elecciones en Cataluña y ha sido desplazado del gobierno por convictos, les está preparando a cambio el indulto. El síndrome de Estocolmo es de libro. Gracias a las facilidades que el Estado está dando a los sediciosos, se ha producido un retruécano esperpéntico en la visión de este desastre. Los reclusos son los jefes de los carceleros y usan la llave de la mazmorra a capricho mientras nos repiten el cuento de que en España hay presos políticos. Pero es justo al contrario. ¿Pueden salir de la cárcel los demás criminales para dar mítines contra las leyes que han incumplido? Pues entonces Junqueras ha consolidado en el Hotel Lledoners un nuevo concepto que ya se atisbaba en el trato de favor a los etarras: el liberado por razones políticas.

