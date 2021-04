Una estocada de metro y medio

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 04/04/2021 00:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El toreo está como Rafael de Paula cuando le preguntaron en Las Ventas cómo se encontraba: «Estoy bien, pero en cualquier momento me puedo caer de culo». La ley del metro y medio se está usando para la persecución socavada, un castigo que es más antitaurino por taimado que por animalista. El toreo es una expresión estética extrema, el barroco en directo, y ha servido de bastión español en cualquier confín. No es toda esa sarta de simplezas que enarbolan sus detractores para eliminarlo sin mancharse las manos. El único enemigo que merece respeto es el que te conoce. Y todavía no ha nacido ningún vocero que sepa de verdad de qué está hablando cuando arremete contra la cultura taurina.

