La cruz es revolucionaria

La cruz da luz sin fin. César Vallejo, que en un solo verso condensó el valor incalculable del cadalso de Cristo, no encontraría palabras hoy en su gigantesco arcón léxico para describir la imagen de la cruz de Aguilar durmiendo sobre un montón de basura. La izquierda incoherente que abomina del catolicismo, lucero de las sociedades desarrolladas, pero alienta a los creyentes de religiones que prohíben derechos humanos elementales, siempre ha dado un valor supremo a la simbología. Tomar un pueblo no tiene tanto valor para ella como tomar una bandera, aunque no conozca su verdadero significado. Y en su paranoia anticlerical, basada en un cúmulo de mentiras históricas, la cruz representa al demonio. Cada vez que cae una cruz,

Alberto García Reyes Articulista de Opinión