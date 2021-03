Votar contra

Agustín Pery SEGUIR Actualizado: 18/03/2021 23:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Concédase a Isabel Díaz Ayuso, por aquello de aspirar a cierta ecuanimidad en el análisis, algo de mérito en haber devuelto al votante de derechas el orgullo de pertenencia. Reconozcamos que no era cosa fácil, casi tan arrojado como pasear por Canaletas -que antes cruzaban mimos, turistas y hasta aborígenes- enfundado en la camiseta de Ramos. No, no era sencillo proclamarse de derechas, convertido por el laboratorio monclovita en sinónimo de fascista, ultra, señorito explotador con teba, niñato rapado o una anarcolibertaria, según el delirante hallazgo de la prensa del régimen.

Una de las mayores virtudes de Ayuso es que se ha sacudido la maldición de la preposición que atenaza al PP. Por convicción o por inducción, la presidenta-candidata tiene