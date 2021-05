Sánchez va desnudo, ¿y qué?

Agustín Pery SEGUIR Actualizado: 21/05/2021 00:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pues no va el mamón y me sabotea la columna. Ahí estaba yo, creyendo que tenía delante a mi cuate del alma, el que soporta estoicamente a manteles que le verbalice los artículos que al día siguiente voy a publicar, y resulta que mi amigo-muleta se hartó. «Pery, muy efectista, muy gráfico y todo eso, pero te falla la moraleja». Pongo cara de sorprendido (sospecho que incluso de alelado) y sólo acierto a tartamudear mi indignación: «¿Pero tú qué cojones quieres decir con eso de que la moraleja no se sostiene?». Mi colega olió sangre y se cebó con el ofendido juntaletras. Les dejo con él: «Sí Pery, que muy literario eso de que en Ceuta asistimos a una versión

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡PRIMER MES GRATIS! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC PNV, el buen carcelero de ETA

PNV, el buen carcelero de ETA ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pedro Pilatos

Pedro Pilatos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Purgar es de cobardes