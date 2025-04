Agustín Pery: El problema eres tú, Pablo

Vale, lógico. Casero está destrozado por su torpeza sideral. Normal, a un diputado se le debe exigir al menos una mínima capacitación para apretar el botón que toca cuando debe, el resto del tiempo puede seguir sesteando en la poltrona y maniobrando en los pasillos. ... Pero, hombre, el día del pulsador, ese no te puedes fundir a negro.

Sigamos. Es verdad, Yolanda Díaz es la Lady Godiva más efímera de la izquierda, descabalgada cuando se veía nutriendo de feligreses su ‘comunismo friendly’ y disputando el cetro de Camelot al doctor Fraude.

Sí, parece que, a falta del veredicto de togas y puñetas, Meritxell Batet, mamporrera del sanchismo con tics de sicariato, ha podido cometer prevaricación. Ya saben, tomar la decisión injusta a sabiendas de impedir al diputado del PP corregir su necedad. Eso, dirimir si la presidenta del Congreso de los Diputados lo hizo queriendo, prevaricó, o se equivocó, otra prueba de su incapacitación para el cargo, es cosa de jueces.

Lo mío, con esta columna a semanas vencidas, que es ya tecleo caducado, va de que no me quito el runrún de que el PP es de una incompetencia aún mayor que la demostrada por su diputado, lo que me hace pensar que hay de todo en Génova menos estrategas. Porque el esperpento que vivimos el día grande que hizo tan chicos a tantos y a tantas lo pudieron evitar Pablo Casado y su ‘troupe’ con un ratito de nada que se hubieran puesto a pensar. Con un leve meneíto neuronal, habrían podido entonar su eureka e impedido que hoy el único que ande descojonándose sea, y van..., su némesis monclovita.

Miren el silogismo: si la reforma laboral no ha sido derogada y sólo levemente tuneada pues Pablo, leñe, se la apruebas repitiendo en salmodia que es un mero lifting y te solazas viendo cómo la izquierda montaraz y bullanguera se dedica a lo suyo, que es lo suyo de siempre, apuñalarse entre ellos. Pero no. El PP cometió el mismo pecado que lleva adherido a su ADN como una rémora. No tiene agenda propia ni para plantear batalla. Con el charrán uno siempre tiene la sensación de que picotea donde no debe mucho más que donde puede. Un aletear por aletear para nada. Veremos el domingo.