Agustín Pery: Moncloa, sáqueme de la probeta

Sé que tiene razón, el lector no tiene la culpa de mis obsesiones y acaso debería dejarle descansar un poco y no contribuir con mis columnillas a su encabronamiento. «Si es que al final estás dándole vueltas siempre a lo mismo, en tu bucle político, ... artillado en la trinchera», me insiste. Lo que me jode de mi consejero áulico no es que se cisque en mi ya de por sí devaluado ego, sino que lo que aconseja es cierto y me repito más que el potaje de berza.

Les dejo un momento para dirigirme a él. Luego vuelvo, espero que sigan ahí. En mi descargo, a modo de tirita en mi honor mancillado, te digo, majete (iba a poner capullo), que la culpa no es mía sino del Gobierno. Es él quien cada vez se mete en más parcelas de mi vida. Soy su objetivo, estoy siendo acosado y si no me entinto yo en la columna semanal, aquí no me defiende ni el tato. Fíjate tú, soy hetero, fumador, devoto de los congelados y de la comida basura, taurino, constitucionalista, Kale y Vegano creía que eran dos jóvenes promesas del fútbol camerunés, el feminismo de hoy se me parece cada vez más al machismo de siempre, me niego a defender que lo cojonudo se convierta en un coñazo inclusivo y en las muñecas y muñecos no veo el sexo de los que juegan y sí la gilipollez de quienes los instrumentan. Ah, y de remate, creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, incluso los hombres.

En fin, mi asesor en la sombra me insta a dejar de buscar el aplauso fácil de mi presunta parroquia, sorprenderles con algún tema más original y esas cosas. Juro que lo intento pero ya les digo que está complicado porque a mí es que no me dan tregua con tanto decirme no ya lo que hay que hacer sino cómo tengo que ser. Eso es lo que otro conocido me afeaba en donde David Gistau: «Pery, estás encendido, vas muy a saco». Me salió el chulo que palpita dentro. «Tienes razón, colega, me da por escribir lo que quiero y no lo que me dicen que debo». Pues eso, para ellos su censura políticamente correcta y su puñetero laboratorio social. Sáquenme de la probeta.