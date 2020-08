«Os di la libertad y no supisteis usarla»

Agustín Pery SEGUIR Actualizado: 22/08/2020 23:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La charla de café en la desierta redacción se centra en la vuelta del gobernante que nunca debió irse de vacaciones. Regresa Sánchez dispuesto a sacar lustre al uniforme de estadista. La cábala es cuánto tardará en reprogramar sus «Aló presidente». El menú elaborado por su chef de cabecera contará como ingrediente principal con uno de los productos estrella cultivados por Iván Redondo. Cuarto y mitad de «os di la libertad y no supisteis usarla». El condimento vale para emplatárselo a las taifas y a todos nosotros. Él agita el salero de nuestro albedrío. Toca pues el Sánchez salvador a quien no le queda mas remedio que corregir nuestra desbocada anarquía. Calará en la polarizada sociedad que no ha tenido

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El peor destino posible

El peor destino posible ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La lección de Felipe VI

La lección de Felipe VI ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No hay cielo sino techo para Iglesias