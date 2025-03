Agustín Pery: David, artillero de tinta

Y ahora ¿qué coño hago? David. No, esto no. ¿A quién le envío ese whatsapp mañanero después de leerte? La respuesta siempre certera, el consejo del amigo con alergia al púlpito. Ando hurgando en el pasado, consciente pero incrédulo porque ya me han jodido el ... presente y embargado el futuro.

Tío, tenía mucho que leerte, tanto que aprehenderte. Tragos cortos del mejor periodismo. Tú yendo, viendo y contando. Lo que fuimos, lo que eras. César del periodismo al que admirar. Bah, qué leches, ¿sabes? Te confieso ahora que siempre te he envidiado. Eres, cuesta hablar en pasado, el juntaletras que todos, al menos yo, queríamos ser. Capaz de compartir unas cañas pendiente del partido. Nuestra Wikipedia sin el atajo de Google, que diría Jabo. Al rato, pedir a Luis -lo has dejado huérfano- un negroni, abrir el ordenata y teclear sin dejar de estar atento a la murga de los colegas ociosos. Ya está, apenas cuarenta minutos y send. Puritita magia. Qué fácil lo hacías, cabronazo. Cuánto oficio. Te brotaba eso que los pedantones a quienes tanta alergia tenías llaman el background del mundo vivido, bebido, olido, sentido desde que eras un chaval.

A ti te talló la vida, esa puerca que ahora nos quiere dejar con cara de idiota. Pasmados ante una tragedia. Un duelo tejido en maldiciones que nos han convertido en arqueólogos de mil recuerdos: cargas policiales, marrullerías políticas, Roma en vespa, el tongo de un disfraz, la rebelión que sí fue porque tú nos la narraste, la Argentina que convertiste en patria de desesperanzas, zamba de tus tonadas de barra brava, los bajos fondos, los copetines de la gente vip que diseccionabas con maestría de entomólogo, la trinchera. En todos esos mundos emergía la mejor crónica de un periodismo alérgico a las modas, los clichés y las premuras de estos tiempos digitales que premian lo acelerado sin darse cuenta de que lo tuyo, siempre, era delicatessen, nada de parrafitos de consumo rápido.

Contigo este oficio tan frágil aguantaba el tipo. Eras, otra vez el verbo pretérito, madero al que agarrarse en nuestro naufragio. Y eso que entre tus alergias estaba la de no exponerte, acaso para que no te colgaran el sambenito del que pontifica de todo. Joder, sabías tanto que uno aprendía pendiente sólo de lo radiado, esperando esa columna cincelada con la facilidad innata de la palabra, acunada en la clarividencia. Otro sorbito, anda, de esa tinta que es néctar.

Te recuerdo en puro gozo, allí en el norte ese 1 de octubre. «Pery, aquí ya nada, cuatro mataos y un patrol de la Guardia Civil. Bajo para Barcelona. Lo chungo será en los pueblos. Esto me recuerda...». Casi podría haberte grabado y ya estaría el reportaje listo. Sin aditivos ni colorantes, porque andabas explorando, siempre exigente, cómo desnudar la palabra, cómo acerarla. Quitarle la fatua pomposidad que yo nunca te leí y que a ti tanto te espantaba. Lo sencillo era el reto diario del periodista de respeto ganado desde joven. Señalado por las leyendas, encumbrado para compartir con ellas el Parnaso. No te torturabas, no sesteabas. Simplemente tenías confianza en tus dedos y tu cabeza, que de un brochazo veía en el hoy lo que ya ocurrió ayer. Tu memoria era prodigiosa mucho más por cómo encajaba las piezas en el puzle. Me acuerdo de todos esos reportajes imaginados, ya pendientes. Los que tú querrías leer y mucho más teclear. Esos que casi son el farallón de una generación, la nuestra, que dejas huérfana de su mejor cronista. Te faltó completar la gran epopeya de España. Podrías haberlo hecho sin tener que consultar ni anaqueles, ni archivos. Otro negroni, un sofá y tú solo con el recuerdo fresco del retablo que pergeñaste como el mejor de los Van Dyck. Tu escuela era la de los grandes reporteros americanos a quienes tanto admirabas. Tu prosa castiza, llana, muy de aquí. Fútbol, política, guerra, madrileñismo... Todo crecía y merecía la pena cuando empuñabas tu pluma, un revólver de centauro del desierto, de artillero de tinta. Ahora que te he perdido, recuerdo nuestra penúltima conversación. Allí, vestidos de fantoches, cosas de Malu y Luis, algo achispados, fabulando con la revista que íbamos a fundar, llena de amigos, de relatos eternos, el Rolling Stone patrio. Tú de acá para allá, yo en la Redacción esperando tu mail. «Pery, pero papel ¿vale? que no me veo grabando vídeos. Que lean, joder»

Con este miserere voy erigiéndote un panteón cruelmente temprano. Vendrán muchos, hermano. Tantos como para sonrojarte. Ninguno desmedido y todos seguro sinceros. Porque al periodista solo le superó el padre, pareja y cuate. Sí, hombre, el de mis whatsapp ahora vanos. Los copazos terminada la faena, los abrazos y risas después de un día de brega.

Me debes unos tomates secos, bribón. Los devoraste sin compartir. Ahora que no me escuchas te digo que yo a cambio recibí de ti el mejor de los regalos. Sicilia sin Toto Riina por ti contado. Pues eso, maestro, no hay tinta ni papel con el que empapar mi llanto. Nos vemos en el infierno. Bien calentitos, boli en mano. Habrá que contarlo. Te leo.