El aguijón de May

Luis Ventoso

Un gobernante con fecha de caducidad se convierte de inmediato en un pato cojo, su poder comienza a menguar. En tal tesitura se encuentran Merkel y Theresa May, con la inglesa muy debilitada tras salvar una moción de confianza de sus diputados con 117 votos en contra. El parlamentarismo británico opera como un sofisticado teatro, como corresponde a una democracia tan antigua y elaborada. El Palacio de Westminster es también una ciénaga de pirañas, of course. Pero las puñaladas son tan educadas y flemáticas que a veces el acuchillado hasta parece que vaya a darle las gracias al Maquiavelo que lo ha despanzurrado. El resultado es una política amenísima, coloreada por personajes pintorescos, muy del gusto del pueblo inglés, que

Luis Ventoso Director Adjunto