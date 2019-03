La adicción a la pornografía «La clave está en integrar la sexualidad en el proyecto común de la pareja. Y hacerlo con armonía. Las relaciones íntimas desempeñan un papel muy importante en la vida conyugal: es la entrega total. La pornografía juega un papel importante en el 70% de los divorcios»

Más del 80 por ciento de los jóvenes del mundo civilizado ven pornografía casi a diario. Son muchos los estudios estadísticos al respecto, realizados desde diversos ángulos los que nos ponen frente a esta realidad. Los jóvenes que vienen a nuestra consulta me comentan esto como de pasada y otros vienen a consultarnos por este asunto, que no pueden decírselo a nadie, porque el tema descalifica, es inconfesable.

Veo hace unos días a un chico de veinte años, que me lo envía su madre, lectora de mis libros, y me dice que no sabe bien lo que le pasa, que cree que es ansiedad o una especie de obsesión… Se trata de un estudiante universitario, que me dice literalmente lo

