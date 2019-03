EDITORIAL ABC Acuerdos electorales para ganar

La principal ventaja electoral con la que parte el PSOE es, sin duda, la fragmentación del voto que padece el centro-derecha, con tres partidos -PP, Cs y Vox- que lizan entre sí para seducir a un electorado que comparte una serie de principios básicos, como la defensa de la unidad nacional, pero que, sobre todo, coincide en la necesidad de sustituir al Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar con solvencia el reto soberanista. Mientras el desplome de Podemos se traducirá en una mayor concentración del voto de izquierdas bajo las siglas del PSOE, el surgimiento de Vox hace peligrar la consecución de una veintena de escaños para la oposición constitucionalista, debido a la mecánica del sistema electoral, que penaliza la división de fuerzas en las circunscripciones más pequeñas. Esta es la razón por la que el líder popular, Pablo Casado, pidió ayer a Vox que no se presente en las provincias menos pobladas, dado que el beneficiario, en última instancia, será el propio Sánchez. El rechazo de Santiago Abascal fue inmediato.

Aunque el diagnóstico del PP es correcto, la estrategia seguida en este caso no ha sido acertada. No solo era evidente que una solicitud pública de estas características no iba a cosechar una respuesta favorable, sino que, además, deja entrever cierta debilidad ante el oponente político, lo cual redunda en la indecisión y partición de los electores. Por un lado, Casado debe insistir en el mensaje del voto útil para concienciar a los españoles de las consecuencias de tal división y, por otro, puestos a sumar esfuerzos, llegar a acuerdos previos con Vox para evitar que se pierdan papeletas en ciertas circunscripciones. La valía que demostró para formar gobierno en Andalucía debe revalidarla ahora para construir y liderar una mayoría en el centro-derecha.