Acracias y anarquismos

El anarquismo no fue descubierto en Chile hace tres o cuatro semanas, como parece que algunos creen con la mayor buena fe de este mundo, y existía, de hecho, en los ambientes literarios de mi juventud, con tal fuerza que poca gente sospechaba, ya que ... un caballero de puro habano y chambergo podía salir el Club de la Unión y hacerse lustrar los botines por un lustrabotas de la más pura acracia. En una feria del libro del Parque Forestal de Santiago, de esto ya hace alrededor de tres décadas, me invitaron a colocarme con mis libros en una mesa donde participaba Manuel Rojas, que acababa de publicar su ahora célebre novela, «Hijo de Ladrón», y José Santos González Vera, que vendía su autobiografía «Cuando era muchacho», además de los relatos de «Eutrapelia», honesta recreación. Me sentí honrado por haber sido invitado a la mesa de los escritores más leídos en el sur de América en aquellos años. Al segundo o tercer día observé que Manuel Rojas y González Vera no se acercaban por una cuestión de principios a la mesa cercana de la Sociedad de Escritores de Chile.

Manuel y don José Santos se declaraban ácratas, y esto les impedía codearse con instituciones organizadas, dotadas de reglamentos y gobernadas desde arriba, como era el caso de la SECH. Después he observado que los ácratas, que ya existían en la España del siglo XIX, la de Mariano José de Larra, Benito Pérez Galdós, Gustavo Adolfo Bécquer y tantos otros, eran personas que no creían en poderes o autoridades establecidas. En otras palabras, en el ambiente del Chile de mi juventud flotaba un aire de rechazo de los poderes y las instituciones de los Estados, incluyendo ejércitos y fuerzas policiales. «Patria, palabra triste como termómetro o ascensor», escribía el joven Neftalí Ricardo Reyes, antes de llamarse Pablo Neruda, en revistas de la federación de estudiantes. Ahora caigo en la cuenta de que los seudoácratas y los anarquistoides de la mesa de Manuel Rojas y González Vera terminamos haciendo amistad con el carabinero que custodiaba ese sector del parque, el que llevaba desde Bellavista por un puente de acero a la embajada lujosa de los Estados Unidos. Resultó que este carabinero de punto era coleccionista de ediciones originales, y había formado cola detrás de la mesa cercana de Pablo Neruda y le había pasado para que se lo firmaran un ejemplar de la edición original madrileña de la editorial Cruz y Raya de «Residencia en la tierra», edición en cuyo diseño había intervenido el gran madrileño que se llamaba Manuel o Manolo Altolaguirre. Terminamos tomando copas con ese carabinero coleccionista y hasta lector de poesía de vanguardia que se llamaba Luis Rivano: la Acracia libertaria, antigobierno, antiautoridad, antitodo, quedó debajo de la mesa de don José Santos, de Manuel Rojas, de Enrique Espinosa, que dirigía la revista «Babel», y mía. En la mesa de frente a la nuestra se vendía el patriotero «Adiós al Séptimo de Línea». La experiencia en todo sentido fue una lección comercial y literaria, y todavía recuerdo la simpatía y el fervor con que se acercaban los lectores de «Hijo de Ladrón» y de «Cuando era muchacho» a los autores de esos títulos. No existía la menor farándula, no había televisión ni nada que se pareciera y a nadie se le ocurría que saquear comercios e incendiar antiguas casas fueran credenciales de nada. Ser demócratas, ácratas o autócratas eran lo mismo que no ser nada. Era una manera de estar en la nada, y nosotros, en nuestra nada neblinosa y palabrera escuchábamos el rumor eterno del río Mapocho, que una vez al año rugía y pasaba por encima de los puentes arrastrando cadáveres de burros, y bebíamos un vinillo del valle del Maipo con el paco Rivano, (en Chile se llama pacos a los miembros regulares del Cuerpo de Carabineros) y Rivano ni siquiera se sacaba el uniforme o la gorra de un verde obligatorio, y dejaba el palo de luma de reglamento encima de la mesa de la taberna respectiva. De alguna manera la acracia, antigobierno y anti cualquier cosa, nos hacía iguales o por lo menos cercanos, y la sonrisa de don José Santos nos consolaba de muchas otras cosas. Era la sonrisa de «Alhué» y de «Vidas mínimas», y don José Santos, aparte de ofrecer sus obras, corregidas y disminuidas, nunca aumentadas, ofrecía botellas rellenas con ágatas recogidas por él mismo en una playa de isla Negra. Las botellas de don José Santos causaban algo de asombro, y la acracia general no asustaba a nadie y dormía su siesta. Fuimos amigos de toda la vida del carabinero de punto Luis Rivano y visitamos con frecuencia su librería de viejo de la primera cuadra de la antigua calle San Diego, y los coleccionistas de antaño desaparecieron en los crepúsculos de San Diego y de la calle jesuita de Alonso de Ovalle, autor de una Histórica Relación del Reino de Chile, editada en Boloña y traducida del italiano al español y escritor de las mejores páginas que conozco sobre las aguas de las cordilleras y las vertientes de Chile, páginas que los depredadores e incendiarios de hoy se jactan de no haber leído en su interminable vida. Y el padre historiador Walter Hanish, especialista en esritores coloniales, me da sus bendiciones desde los laberintos y los recodos de su biblioteca particular y de la compañía, en la que me permitía extraviarme cuando yo era alumno de esa institución intocable, y nunca frecuentada, a la mayor gloria de Dios, por ácratas, anarquistas variopintos y otros y muy diversos pajarracos, en algunos casos, y para colmo, encapuchados con capuchas negras, verdes y amarillas. ==================================== Jorge Edwards es escritor

