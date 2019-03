Editorial ABC Los abusos del separatismo no van a cesar No es de recibo que los catalanes sigan dando pábulo a estas ensoñaciones a costa de su bolsillo

Los abusos del separatismo catalán no dejan de ofrecer delirantes sorpresas en el ámbito de su acción exterior, que incomprensiblemente han sido consentidas por los gobiernos del PSOE y del PP, infravalorando todo el operativo puesto en marcha en el extranjero por la Generalitat en busca de apoyos para la independencia. Mientras las terminales más radicales del independentismo tratan de imponer su pesamiento único mediante el ejercicio de la violencia sobre quienes no comulgan con sus ideas, instituciones como Independent Diplocat se han venido presentando como un equipo de diplomáticos a sueldo de la Generalitat para tratar de transmitir una imagen beatífica del secesionismo en el exterior, como revela hoy ABC. Es incomprensible que el Gobierno haya permitido a la Generalitat sellar contratos con el fundador y director de Independent Diplocat, Carne Ross, y el que fuera delegado catalán en Estados Unidos, Andrew Davis, para realizar labores de lobby contra España. ¿Nadie lo detectó? ¿De verdad este delirio era asumible, más aún si era pagado por todos los españoles? ¿Y de verdad nadie puso el grito en el cielo cuando la Generalitat volvió a contratar los servicios de estos farsantes, pagándoles seis veces más por el mismo contrato?

No es de recibo que los catalanes sigan dando pábulo a estas ensoñaciones a costa de su bolsillo. Todo esto no es más que el independentismo concebido como un negocio espurio. Si la sociedad catalana quiere seguir confiando en este modelo de Generalitat, no solo pierde el tiempo, sino también su dinero. Bien haría el PSC, que en el fondo tiene un alma separatista por mucho que trate de maquillar su cinismo, en poner pie en pared y denunciar toda esta farsa en lugar de alimentarla mediante su calculada equidistancia.