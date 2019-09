La Tercera El abuso de las minorías «No estuve nunca próximo al PSOE, ni me gusta la actitud desdeñosa de Sánchez. Pero en la actual situación creo que es legítimo recordar que a Ciudadanos muchos le votaron como bisagra alternativa de los partidos nacionalistas y no para competir con el PP; y que el poco sentido que tuvo el “no es no” no lo hace ahora justificado, sobre todo porque la investidura de Rajoy, en circunstancias análogas, contó con la abstención del PSOE»

A la vuelta del verano nada ha variado en cuanto a la incertidumbre sobre el nuevo gobierno; incertidumbre que abruma a unos más que a otros, y en este último grupo da la sensación que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene el propósito de militar todo el tiempo que pueda. Estamos en presencia de un síndrome postelectoral de características muy similares al síndrome postvacacional al que, en el momento menos pensado, las televisiones le dedicarán, como de costumbre, el honor de primera noticia en los telediarios. A la izquierda, la incertidumbre le produce desazón; alegan que la afinidad ideológica les hace acreedores de una atención preferente que el presidente no les presta con la intensidad debida.

