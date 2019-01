Ignacio Ruiz-Quintano

Seguir Actualizado: 31/01/2019 00:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un cinero inteligente, James Woods, ha tuiteado una crueldad a la vista:

-Kermit Gosnell, condenado por tres asesinatos de primer grado en una corte de Filadelfia, hoy recibiría una ovación de pie en la legislatura del estado de Nueva York.

En Nueva York ya se puede abortar hasta el instante del parto. «Y, sin embargo, los muertos no son, no pueden ser, / cadáveres de una vida que todavía no han vivido», podría objetarnos el peruano César Vallejo, con réplica de Gerardo Diego («Vallejo, tú vives rodeado de pájaros agachados / en un mundo que está muerto, requetemuerto y podrido»).

-Moriré en París / una tarde de aguacero que ya tengo en la memoria.

Hijo de un español que no

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Diálogos infames Isabel San Sebastián Romper el espejo Ignacio Camacho Homúnculos Juan José R. Calaza

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Elecciones

Elecciones ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cortés

Cortés ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El precursor