ABC: El tiempo de los gestores

La mano tendida por Pablo Casado para sumarse a los esfuerzos económicos que ha de afrontar la Administración durante y después de la crisis del coronavirus, sea cual sea su duración y desenlace, dio ayer paso a la oferta, más ambiciosa, de Ciudadanos, que se ofreció para apoyar unos Presupuestos Generales de «emergencia nacional». El radical cambio de escenario provocado por el avance del coronavirus no solo obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar de manera urgente un paquete de medidas como el anunciado ayer y con el que paliar las primeras consecuencias de la parálisis de la actividad económica, sino a desechar las cuentas que, de la mano de Unidas Podemos, había esbozado para disparar el gasto público y satisfacer unas demandas de genuina naturaleza populista. No hay ya margen para los dogmas ideológicos, ni para los planteamientos improductivos que la izquierda cultiva entre sus electores para tratar de asegurarse su voto, por encima del interés general. Si los presupuestos que manejaban Sánchez e Iglesias nunca fueron recomendables para la economía española y el bienestar de la sociedad, aún lo son menos en una situación de emergencia como la que afronta España, similar a los de los países de nuestro entorno. Es tiempo de gestores responsables, no de administradores sectarios.

Ni siquiera las cuentas elaboradas en su día por Cristóbal Montoro, prorrogadas como mal menor durante los últimos ejercicios, se ajustan ya a una situación que se modifica cada día que pasa y cuyas consecuencias en el tejido productivo, comercial y laboral van a desbaratar, como reconoce ya el propio Sánchez, cualquier planteamiento previo, más aún si tenía un carácter tan dogmático y alejado de la realidad económica como el que sin pudor han publicitado sus autores.