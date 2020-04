Editorial ABC Sombras sobre la democracia El peligro de estos hábitos es que se consoliden y degraden la vida democrática de manera irreversible

En La Moncloa se ha instalada el peligroso hábito de convertir la crisis sanitaria en una excusa para degradar los hábitos democráticos de la transparencia y la información sobre los asuntos públicos. Los dos pilares del control democrático sobre la acción del Gobierno, el Parlamento y la opinión pública, sufren las consecuencias de una política de opacidad y cerrojazo desde el Ejecutivo. El Congreso se está transformado en la sala de espera de las normas aprobadas por el Consejo de Ministros, pero ha sido privado de cualquier mecanismo de fiscalización de las decisiones del Ejecutivo. La crisis del coronavirus puede justificar muchas de las limitaciones impuestas a la vida institucional, pero no es la coartada para que el Gobierno vista de autoritarismo sus formas políticas. Decíamos en estas páginas que España se juega su identidad como democracia parlamentaria y Estado de Derecho y este riesgo se confirma con el arrinconamiento de las Cortes, apenas sacudido por el éxito del PP en el Senado al lograr que se convoque la Comisión de Comunidades para tratar la pandemia. El peligro de estos hábitos es que se consoliden y degraden la vida democrática de manera irreversible. Además, tanto tiempo clamando la izquierda contra la «ley mordaza» del PP y ahora La Moncloa se ha convertido en el símbolo de silenciamiento de la prensa con la vergonzosa táctica de filtrar preguntas de los medios a los técnicos y ministros que comparecen, un método servil de neutralizar la libertad de información. En lo que no falla el Gobierno es en su política de intoxicación contra la oposición, que pide información y consenso para apoyar sus medidas. La factoría de insidias de la izquierda vuelve a su especialidad, arrojar muertos a la cara de la derecha y descalificarla por no ser sumisa a un Gobierno cercado por su negligencia. Hay que empezar a preocuparse por la democracia.