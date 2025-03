ABC: La España que siempre se queda atrás

El eslogan que desde hace semanas repite el Gobierno para publicitar sus principios solidarios -que nadie se quede atrás, extraído del manual del igualitarismo- no se compadece con una desigualdad territorial que la crisis del Covid-19 va a acentuar, hasta aumentar las diferencias económicas de los habitantes de unas regiones y otras y ampliar la histórica brecha que separa al norte del sur. La situación no es nueva. Desde 2014 está pendiente la articulación de un modelo de financiación autonómica que contribuya a vertebrar España y que defina un sistema fiscal al margen de las cesiones territoriales con que cada gobierno ha tenido que responder a las demandas -identitarias, pero también económicas- de los socios parlamentarios que le han su continuidad. En ese sentido, la extrema debilidad de Pedro Sánchez en el Congreso no hace sino perpetuar y radicalizar un proceso de autogobierno económico del que salen más favorecidas las comunidades que controla el nacionalismo y que se traduce en una mayor desigualdad. No entre territorios, sino entre españoles.

Las últimas balanzas territoriales del Ministerio de Hacienda ponen de manifiesto que los contribuyentes del País Vasco o Navarra reciben el doble de financiación per capita que el resto de comunidades: 3.978 euros frente a los 2.082 de las regiones del régimen común. No se trata de cuestionar unos cupos y conciertos que han funcionado, sino de equilibrar un sistema determinado hasta ahora por la divergencia fiscal y permanentemente distorsionado por unas cesiones que el nacionalismo exhibe como un botín de guerra. No se cansa Pedro Sánchez de repetir que a la pandemia entramos juntos y que saldremos juntos de ella. Ni lo uno ni lo otro. La falta de cohesión fiscal lo hace imposible.