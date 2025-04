ABC: Desprecio indigno a las víctimas

No hay ningún argumento político, social, ideológico ni de ninguna otra índole que explique con un mínimo de lógica la ausencia deliberada de Pedro Sánchez del funeral celebrado ayer en Madrid por las víctimas mortales del coronavirus. Que el presidente del Gobierno se negase a ... acudir a la catedral de La Almudena, excusándose tras una visita política a Portugal, y delegase la representación institucional en la vicepresidenta Carmen Calvo, solo es explicable desde una enfermiza falta de empatía emocional con una tragedia que ha desgarrado a todos los españoles. Lo que hizo Sánchez ayer fue mostrar un desprecio descomunal a las víctimas, a todos sus familiares, y a los Reyes, que sí estuvieron presentes en el funeral, como imponían la lógica de las cosas y la sensibilidad en estos momentos de nuestra historia.

A Sánchez le ha sobrevenido el miedo a ser abucheado en las calles. Igual ocurrió en el pasado con Zapatero cuando cada 12 de octubre acudía a los actos de la Fiesta Nacional; o como les ocurría a José María Aznar y Mariano Rajoy cuando la izquierda organizaba escraches sistemáticos para debilitarlos. Sánchez ha decidido no exponerse en público, y salvo unas pocas apariciones esporádicas de campaña electoral controladas por el PSOE y con escaso público simpatizante, Moncloa no arriesga. Para Sánchez, como para Pablo Iglesias -también ausente en el funeral, aunque en su caso nadie lo echó de menos-, la indignación social solo tiene sentido cuando la izquierda trata de hundir a la derecha. Por eso, la desastrosa gestión que ambos han hecho de la pandemia los retrata como dos dirigentes asustadizos y acobardados, incapaces de dar la cara. Ese es el motivo de que Sánchez adulterase las ruedas de prensa durante la pandemia, forzase un filtro contra las preguntas incómodas de la Prensa, y protagonizase unos monólogos insufribles con tal de mantener cuota de pantalla y protagonismo. Nadie puede abuchearle tras un plasma, y por eso ha convertido el atril de La Moncloa en su escudo particular y en una zona inmoral de confort para sentirse seguro.

La ausencia de Sánchez tiene una segunda lectura: ideologizar un virus y, lo que es peor, la muerte. El funeral estaba organizado por la Iglesia católica, y es cierto que no se trataba institucionalmente de un «funeral de Estado» que exigiese la presencia del presidente. Sin embargo, se sea católico o no -como por cierto sí se reconoce la mayoría de españoles-, el funeral no tenía solo un sentido exclusivamente religioso. También encerraba un simbolismo de reconocimiento, de recuerdo y de emoción sincera hacia todas aquellas personas que han muerto en soledad, recluidas en residencias, o dirigiendo su última mirada en una UCI gélida a unos sanitarios desconocidos de cuya mano no querían soltarse. Ni siquiera el odio sectario que este Gobierno demuestra hacia la Iglesia era motivo suficiente como para que Sánchez declarase la ceremonia de ayer de segunda división. Bien está que el Estado organice un homenaje civil, laico y todo lo progresista que la propaganda de Moncloa quiera inventar. Pero el desdén de ayer sobraba y delata su falta de nobleza.

Argüir un almuerzo en Portugal para no estar en Madrid es una excusa burda y barata. El avión que el Estado tiene al servicio exclusivo de la presidencia del Gobierno está para poder compatibilizar diversos actos oficiales y llegar a tiempo a todos. Con Sánchez, el avión más parece estar para acudir a mítines, conciertos y actos familiares que para homenajear a los fallecidos, aunque fuese sin rezar y con un simple y respetuoso silencio. Además, resulta desmoralizador y democráticamente peligroso que el Gobierno esté más empecinado en mitificar al doctor Simón, y en blanquear sus errores fatales, sus contradicciones y sus mentiras, que en rememorar a quienes nos han abandonado. Mientras Sánchez siga clasificando a los españoles entre progresistas y fascistas, entre demócratas y ultraderechistas, seguirá emitiendo señales de no entender nada de lo que ocurre a su alrededor. Ni siquiera en un acto de despedida de más de 40.000 seres humanos -aunque el Gobierno insista en que son «alrededor de 28.000»- Sánchez es capaz de despojarse de su aureola dogmática, excluyente y generadora de crispación.

Sánchez se retrata con una conducta desaprensiva, un talante achantado y temeroso que le induce a huir del contacto con el ciudadano. Habría sido más digno decir la verdad que inventar la coartada de un viaje de unas horas. Durante el estado de alarma, Sánchez prometió que «nadie quedará atrás». Como mínimo, ayer falló a tres decenas de miles de personas que ya nunca podrán reprocharle tanto desprecio.