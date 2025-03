ABC: Colau lastra el progreso de Barcelona

Ada Colau y su partido se han convertido en un verdadero problema para el desarrollo sensato de Barcelona. Su última pega llega con su repentina oposición (hasta hace unos meses no era así) a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto del Prat que ayudaría a superar las situaciones de colapso que se dan en el aeródromo barcelonés. Se trata de la última obstrucción a mejorar infraestructuras vitales para el progreso de la ciudad y llega después de sus reparos a una nueva terminal de cruceros en el puerto, al Puente Aéreo con Madrid, a aumentar las plazas hoteleras o, incluso, a la instalación de la tecnología 5G en la capital de Cataluña. Acogida a toda la demagogia que le suele sobrar al ecologismo radical, que poco tiene que ver con lo verdaderamente sostenible pues se nutre de maximalismos, Colau huye de todo aquello que pueda significar mejoras en el desarrollo de Barcelona, tanto desde el punto urbanístico como del ámbito de sus infraestructuras. Naturalmente que la ciudad debe alinearse en la lucha por una sostenibilidad que haga compatible ese progreso con el medio ambiente. Es muy necesario que así sea. Pero en el caso de Colau y los llamados Comunes, la estrategia está cercana al tradicional y quejumbroso «de qué se habla, que me opongo», embadurnando cualquier debate serio de un sectarismo y una demagogia simplona e irracional. No se puede gobernar una ciudad de millón y medio de personas (con un área metropolitana que duplica esa cifra) con las aspiraciones de quien regenta una ecoaldea. Colau y su equipo se han convertido en un problema para el desarrollo de Barcelona en un momento vital, pues la capital catalana sufre las consecuencias (en desinversiones y fuga de empresas) que ha provocado el disparatado «procés» separatista.

