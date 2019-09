EDITORIAL ABC 370 trampas a Podemos Las medidas son una cadena de tópicos de izquierda, sin contenido efectivo

El documento con 370 medidas para un gobierno «progresista» es una trampa del PSOE a Podemos para situarlo en la encrucijada diabólica de apoyar la investidura de Sánchez sin gobierno de coalición o de acabar señalado como culpable de unas nuevas elecciones de resultado incierto. Las medidas en cuestión son una cadena de tópicos de izquierda, sin contenido efectivo para una acción de gobierno. Compromisos genéricos de políticas «sociales», con mucho ecologismo y feminismo, para tocar todos los palos del manual del buen progresista y hacer muy onerosa a Podemos una negativa a Sánchez. Es una estrategia de humillación a Iglesias. Primero, el problema era Iglesias. Luego, cuando Iglesias se retira, ofrece a Unidas Podemos ministerios sin competencias. Ahora, enseña la muleta de 370 medidas para un gobierno de izquierdas, en el que Iglesias no tiene sitio pero para el que Sánchez necesita sus votos. Si la disyuntiva irreductible que han planteado Podemos y PSOE es gobierno de coalición o apoyo externo a la investidura, lo razonable es que el 10 de noviembre se celebren elecciones. Una vez investido, los votos de Unidas Podemos condicionarían su acción de gobierno y su política presupuestaria en una legislatura que ya comienza con avisos de una nueva crisis económica, porque no hay que olvidar cómo Zapatero claudicó ante Bruselas en mayo de 2010.

Esta puesta en escena que ha organizado la izquierda es ofensiva para los españoles, insulta su inteligencia. La falta de sinceridad de Sánchez convierte su gestión de la negociación con Podemos en una farsa. Todo es un juego de ambiciones personales. Sánchez no perdona. No ha perdonado a Susana Díaz su oposición interna y no va a perdonar a Pablo Iglesias que haya intentado arrebatarle el liderazgo de la izquierda. Aunque pase por encima de los intereses de España.