Un 155 para Madrid

Fue en Andalucía, patria de la deuda histórica, donde María Jesús Montero escribió la letra de aquella cantinela del efecto capitalidad, el dumping fiscal y la asimetría regional. Rodeada de su corte de chiquis y como consejera de Hacienda, Montero tenía tarea de sobra sin ... necesidad de salir de aquellos despachos de la Junta en los que todo era posible, pero le dio por mirar a Madrid. Si Cataluña llegó a ser un oasis con vistas a Andorra, Madrid era para Montero un genuino paraíso fiscal, lo que representa un grado superior de sofisticación y agravio para los desheredados de los ERE, víctimas y cómplices de la desigualdad que el PSOE cultivó durante décadas como hecho diferencial de su nacionalismo cortijero.

Ahora como ministra del ramo, María Jesús Montero vuelve por sus fueros y sus lirilis para proponer el fin de la desarmonía impositiva que según su copla tanto beneficia a Madrid. Lo que quiere la titular de Hacienda es un 155 fiscal.

Anunciadas por Díaz-Ayuso, la rebaja del tramo regional del IRPF y la aplicación de nuevas deducciones han colmado el vaso de la paciencia de Montero, cuyo Gobierno es capaz de aguantar los carros, carretas y contenedores que cruzan la plaza de Urquinaona, pero que no tolera el crecimiento de una comunidad a la que no logra cogerle el tranquillo ni el gobierno. Los ajustes fiscales que desde hace más de una década han hecho de Madrid un imán para la inversión y el empleo representan una forma de competencia desleal, muy evolucionada para los primarios parámetros del igualitarismo, que la titular de Hacienda quiere combatir con nada menos que una ley orgánica. Todos iguales -propone Montero, y en eso estamos de acuerdo, no solo en cuanto a Patrimonio y Sucesiones-, pero por todo lo alto, para empobrecernos a la vez con una subida de impuestos que consagre y extienda el modelo andaluz al resto de España. Luego vendrán los cursos de formación para desempleados, las vacas asadas con billetes y fin del problema. Con el PSOE nos va salir todo a pagar, pero al menos España volverá a ser una.